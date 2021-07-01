Симулировавшего коронавирус российского офицера ВМФ осудили

Северодвинский гарнизонный военный суд вынес приговор офицеру ВМФ Кириллу Малькову, который представил фиктивные медицинские справки о заболевании коронавирусом для того, чтобы уклониться от службы. Об этом сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

Его признали виновным по статье 339 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога документов и иного обмана»). Суд ограничил симулянта в службе на девять месяцев с удержанием 15 процентов довольствия в доход государства.

По информации ведомства, капитан 3 ранга отправился из войсковой части в служебную командировку и оттуда сообщил руководителю о том, что заболел COVID-19. В качестве доказательства Мальков представил две медицинские справки, на основании которых ему дали больничный с 10 сентября по 2 декабря 2020 года.

Как выяснило следствие, офицер был абсолютно здоров, а фиктивные медицинские документы приобрел у неустановленного лица. За время своего больничного Мальков путешествовал по России и успел посетить Санкт-Петербург, Москву и Краснодар.