Обвиняемому в коррупции генералу МВД отказались выплатить миллион рублей

В Москве суд отклонил иск бывшего замглавы Следственного департамента МВД России генерал-майора Александра Краковского, который требовал своего восстановления по службе. Об этом сообщает ТАСС.

Суд отказался признать увольнение генерала незаконным и не стал взыскивать с МВД запрошенные Краковским 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и более миллиона рублей за вынужденный прогул.

Ранее сообщалось, что МВД решило судиться с генералом из-за «не доношенной по сроку генеральской куртки». Учреждение подало к Краковскому иск, потребовав возместить 84 тысячи рублей. Адвокат генерала указал, что его клиент не мог вернуть куртку, поскольку находился в СИЗО.

Александр Краковский и Александр Бирюков обвиняются в содействии бизнесмену Альберту Худояну в уклонении от ответственности за мошенничество. 20 мая Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула их уголовное дело на дополнительное расследование в Следственный комитет России. Защита обвиняемых поддержала такое решение, заявив, что дело возбуждено необоснованно и офицеры невиновны.

10 июня Мосгорсуд освободил их из СИЗО без избрания иной меры пресечения.