Обвиняемых в коррупции генералов МВД освободили в зале Мосгорсуда

Мосгорсуд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции генералов МВД без избрания иной меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об Александре Краковском и Александре Бирюкове, которые вместе со следователем по особо важным делам — обвиняются в содействии бизнесмену Альберту Худояну в уклонении от ответственности за мошенничество. Краковский и Бирюков занимали должности заместителей начальника Следственного департамента (СД) МВД.

В 2019 году генералов задержали и арестовали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, они необоснованно забрали из производства уголовное дело бизнесмена Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве на сумму 3,7 миллиарда рублей, и добились для него изменения меры пресечения. За денежное вознаграждение генералы намеревались развалить дело коммерсанта. Их сообщником следствие считает Александра Брянцева, следователя СД, который занимался делом Худояна.

20 мая сообщалось, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула уголовное дело на дополнительное расследование в Следственный комитет России. Защита обвиняемых поддержала такое решение, заявив, что дело возбуждено необоснованно и офицеры невиновны.