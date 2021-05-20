Генпрокуратура вернула на доследование дело генералов МВД

Генпрокуратура вернула на дополнительное расследование уголовное дело генералов МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, обвиняемых в содействии бизнесмену Альберту Худояну уйти от ответственности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, после завершения расследования материалы дела были отправлены в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения, однако прокуроры отказались это делать и вернули дело в Следственный комитет России.

Защита обвиняемых поддержала такое решение, заявив, что дело возбуждено необоснованно и офицеры невиновны. Адвокаты надеются на скорейшее освобождение их подзащитных, срок содержания под стражей истекает 1 июня.

Краковский и Бирюков занимали должности заместителей начальника Следственного департамента (СД)МВД. В 2019 году их задержали и арестовали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, они необоснованно забрали из производства уголовное дело бизнесмена Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве на сумму 3,7 миллиарда рублей, и добились для него изменения меры пресечения. За денежное вознаграждение генералы намеревались развалить дело коммерсанта. Их сообщником следствие считает Александра Брянцева, следователя СД, который занимался делом Худояна.

После ареста офицеров МВД президент России Владимир Путин уволил начальника СД Александра Романова.