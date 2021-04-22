По делу генералов велась прослушка главы Следственного департамента МВД

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела генералов МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в том, что они хотели «похоронить» дело бизнесмена Альберта Худояна за крупное вознаграждение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, в ходе следствия проверялась причастность к преступлению начальника Следственного департамента (СД) МВД генерал-полковника полиции Александра Романова, в подчинении которого были обвиняемые. В частности, велась прослушка его телефонных разговоров. Качество записей свидетельствует о том, что его «слушали» дистанционно, не устанавливая «жучков» в кабинете. В разговорах Романов обсуждал ход расследования дела Худояна.

«Там, судя по докладу Краковского… их не интересует квалификация, их интересует, кто деньги взял», — говорит Романов неизвестному собеседнику. При этом он пояснил, что ситуация обсуждается «на самом высоком уровне». В другом разговоре глава СД высказался по поводу обвинений против своих подчиненных.

«Вроде по мне нет вопросов… в любом случае… это мои люди», — сказал Романов, а в беседе с Краковским он пообещал, что переваливать на них вину он не собирается.

«Так не будет никогда, ты должен это четко понимать, вот это будет так — и не важно, что со мной будет, ребята… Никогда в жизни своих заместителей я не подставлял», — говорит Романов.

После ареста генералов Романов лишился должности главы СД по указу президента России Владимира Путина, а затем был уволен со службы по отрицательным мотивам по результатам служебной проверки. Романова намеревались допросить в качестве свидетеля, но этого так и не произошло.

Отставным генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также их подчиненному, полковнику юстиции Александру Брянцеву, предъявлено обвинение в окончательной редакции — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По версии следствия, они необоснованно забрали из производства уголовное дело бизнесмена Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве на сумму 3,7 миллиарда рублей, и добились для него изменения меры пресечения. Офицеров задержали и арестовали в 2019 году. Вины своей они не признают.