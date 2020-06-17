Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД

Во время обысков у свидетелей по делу генералов МВД были найдены крупные суммы наличности, спрятанные в картонных коробках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, оперативники сначала обыскали квартиры и дома бывших заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя Александра Брянцева. В итоге только у Бирюкова было найдено 28,4 тысячи долларов, 10 тысяч евро, 40 тысяч рублей и 215 фунтов. А вот у их коллег из СД, которые проходят свидетелями, наличности было намного больше. У заместителя главы СД МВД Дмитрия Какошина был изъят картонный пакет с двумя миллионами рублей и 10 тысячами евро. Начальник управления ведомственного процессуального контроля и инспектирования СД Елена Москаленко хранила в квартире 124,4 тысячи долларов, а в служебном кабинете 288 тысяч долларов. У замначальника второго отдела СД Сергея Мурашова изъяли 15 тысяч швейцарских франков и 900 долларов.

Полицейские объяснили, что это их накопления. Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна. По версии следствия, генералы и следователь МВД получили вознаграждение от него за смягчение меры пресечения и решения вопроса с закрытием уголовного дела. Самого Худояна обвиняют в мошенничестве. Однако, бизнесмен отказался сдавать образцы эпителия внутренней поверхности щеки, делать срезы ногтей и волос. Тогда следователь подписал постановление о выемке и прямо в кабинете изъял у Худояна рубашку, в которой тот пришел на допрос. А взамен дал обвиняемому свою служебную рубашку, чтобы не отпускать бизнесмена полуголым домой, где он находится под арестом.

2 апреля сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично возбудил дело против генералов и следователя МВД. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями, но при их задержании сообщалось, что их подозревают в получении взятки в десять миллионов рублей.

После ареста генералов и следователя был отправлен в отставку начальник СД МВД Александр Романов.

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