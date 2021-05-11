Бывший депутат Госдумы обвинил генерала МВД в вымогательстве миллиона долларов

Следственный комитет России начал проверку в отношении бывшего заместителя начальника следственного департамента (СД) МВД генерал-майора юстиции Александра Краковского, которого бывший депутат Госдумы Леонид Маевский обвинил в вымогательстве у него одного миллиона долларов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в своем заявлении экс-парламентарий утверждает, что в 2018 году полицейский потребовал у него деньги за передачу ему на ответственное хранение акций Владивостокского торгового морского порта, которые находились под арестом по делу о мошенничестве совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Расследованием этого дела занимался СД.

На допросе в ходе проверки Краковский подтвердил встречу с Маевским, на которой также присутствовал следователь, занимавшийся делом Магомедовых. Разговора о деньгах не было, отметил генерал. По его словам, ходатайство временного исполняющего обязанности губернатора Приморского края о передаче акций порта на ответственное хранение обсуждалось на оперативном совещании в СД, но было решено отказать в его удовлетворении. Эти ценные бумаги являются единственным активом, оставшимся в настоящее время у Магомедовых, и в случае обвинительного приговора акции пойдут на покрытие ущерба по делу.

Адвокат Николай Ушаков, защищающий генерала, отметил, что Маевского сейчас судят по обвинению в вымогательстве 37,5 миллиона долларов у владельцев Альфа-банка. Защитник полагает, что своим заявлением против Краковского бывший депутат пытается «выторговать себе поблажки», поскольку его обвинения ничем не подтверждены. Новое дело против генерала следствие может использовать в случае развала дела, по которому его обвиняют в попытке «похоронить» дело бизнесмена Альберта Худояна за крупное вознаграждение.

В нем фигурируют также генерал МВД Александр Бирюков и полковник Александр Брянцев. Им предъявлено обвинение в окончательной редакции — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По версии следствия, они необоснованно забрали из производства уголовное дело Худояна, который обвиняется в мошенничестве на сумму 3,7 миллиарда рублей, и добились для него изменения меры пресечения. Офицеров задержали и арестовали в 2019 году. Вины своей они не признают.