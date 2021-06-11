МВД решило судиться с генералом из-за куртки

Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России подал иск к бывшему замглавы Следственного департамента министерства генерал-майору Александру Краковскому. Об этом сообщает РБК.

Иск связан с «возмещением ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей по искам работодателей». Предметом спора стала «не доношенная по сроку генеральская куртка». Учреждение требует возместить 84 тысячи рублей.

Адвокат Краковского указал, что его клиент не мог вернуть куртку, поскольку находился в СИЗО. К тому же, «если дело повернется в другую сторону, возможно, придется МВД отзывать свои иски и восстанавливать его на службе», — допустил защитник.

Александр Краковский и Александр Бирюков обвиняются в содействии бизнесмену Альберту Худояну в уклонении от ответственности за мошенничество. 10 июня Мосгорсуд освободил их из СИЗО без избрания иной меры пресечения.

20 мая Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула уголовное дело на дополнительное расследование в Следственный комитет России. Защита обвиняемых поддержала такое решение, заявив, что дело возбуждено необоснованно и офицеры невиновны.