СКР возобновил следствие по делу о крупной взятке генералов МВД

Следственный комитет России (СКР) возобновил следствие по уголовному делу бывших заместителей следственного департамента МВД генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Они и их подчиненный следователь по особо важным делам полковник Александр Брянцев обвиняются в намерении «похоронить» дело предпринимателя Альберта Худояна.

Защита обвиняемых не опровергла возврат дела на доследование.

Ранее Генпрокуратура признала незаконным дело в отношении офицеров — заместитель генпрокурора Александр Разинкин отказался утвердить обвинительное заключение по уголовному делу полицейских и отправил его в СКР.

Краковского, Бирюкова и Брянцева задержали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями в 2019 году. По версии следствия, они необоснованно забрали из производства уголовное дело Худояна, который обвиняется в мошенничестве на сумму 3,7 миллиарда рублей, и добились для него смягчения меры пресечения. За денежное вознаграждение генералы намеревались развалить дело коммерсанта.

После ареста офицеров МВД президент России Владимир Путин уволил начальника следственного департамента ведомства Александра Романова.