Генпрокуратура признала незаконным дело генералов МВД

Генпрокуратура признала незаконным уголовное дело бывших заместителей Следственного департамента МВД генералов Александра Краковского, Александра Бирюкова и их подчиненного следователя полковника Александра Брянцева, которых арестовали по обвинению в намерении «похоронить» дело предпринимателя Альберта Худояна. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, заместитель генпрокурора Александр Разинкин отказался утвердить обвинительное заключение по уголовному делу полицейских, отправив его на доследование в Следственный комитет России (СКР). В своем постановлении он обосновал свой отказ тем, что следственная группа из 20 человек месяцами не занималась расследованием, а если и работала, то неэффективно, так как им не удалось найти доказательств вины фигурантов дела.

СКР обжаловал решение Генпрокуратуры и направил в суд ходатайство о продлении срока ареста генералов и полковника еще на две недели.

Краковского, Бирюкова и Брянцева задержали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями в 2019 году. По версии следствия, они необоснованно забрали из производства уголовное дело Худояна, который обвиняется в мошенничестве на сумму 3,7 миллиарда рублей, и добились для него смягчения меры пресечения. За денежное вознаграждение генералы намеревались развалить дело коммерсанта.

После ареста офицеров МВД президент России Владимир Путин уволил начальника Следственного департамента Александра Романова.