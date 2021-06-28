Три офицера ФСБ попали в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве

Три старших офицера управления авиации ФСБ попали в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве. Им вменяется хищение 64 миллионов рублей, передает «КоммерсантЪ».

Ходатайства следователей военного управления рассмотрел 235-й гарнизонный суд. Перед ним предстали начальник отдела полковник Юрий Кравченко, его заместитель, подполковник Артем Сохин и майор Сергей Романов. Против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ( «Мошенничество в особо крупных размерах»).

По версии следствия, в 2017-2019 годах фигуранты заключили контракты со ставропольской фирмой «АсСтрой», которой руководил Вазген Бабаханян. Предполагалось по гособоронзаказу установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс.

14 июля 2020 года против Бабаханяна было возбуждено уголовное дело в республике Коми, после этого начались служебные проверки в ФСБ, изначально офицерам вменялось превышение должностных полномочий.

Однако в начале 2021 года дела были объединены, после чего все трое были задержаны, в отношении их вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Решение о заключении под стражу было принято в связи с тем, что они могут оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства, а также скрыться или препятствовать деятельности следствия. В настоящее время они помещены в СИЗО-4 «Медведь» в Москве до 14 июля. Кравченко, Сохин и Романов свою вину не признают, решение суда было обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее в подмосковном Домодедово суд арестовал летного директора российской авиакомпании, подозреваемого в коммерческом подкупе. Речь идет о летном директоре S7 Airlines Мансуре Бадракове, которого 23 июня задержали сотрудники ФСБ.