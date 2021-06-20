Названа сумма предполагаемой взятки задержанного в Подмосковье подполковника ФСБ

Арестованный в Подмосковье подполковник ФСБ подозревается в получении взятки размером 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья также проверят на причастность к совершению других преступлений, связанных с коррупцией.

Ранее сообщалось, что подполковник ФСБ был задержан по подозрению в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. Военный суд избрал в отношении сотрудника правоохранительных органов меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.