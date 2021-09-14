В российском регионе погиб солдат-контрактник

В Приморском крае 13 сентября обнаружили тело солдата-контрактника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя командования Фокинского гарнизона.

Командование совместно с правоохранительными органами начало проверку по факту гибели военнослужащего, обстоятельства смерти выясняются.

По предварительным данным, солдат скончался из-за нарушений правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами.

Ранее на плановых стрельбах в российской военной части на полигоне Погоново под Воронежем погиб солдат-контрактник. По предварительной информации, смерть военнослужащего наступила в результате неосторожного обращения с оружием.