Солдат-контрактник погиб на стрельбах в российской военной части на полигоне Погоново под Воронежем. Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами начало проверку по данному факту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

По предварительной информации, смерть военнослужащего наступила из-за неосторожного обращения с оружием. Стрельбы проводились в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее двое сотрудников СОБР Росгвардии погибли во время учений, проходивших под Мурманском на берегу Кольского залива. Командование и личный состав выразили глубокие соболезнования и пообещали помочь родственникам погибших. Обстоятельства гибели росгвардейцев не уточняются.

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