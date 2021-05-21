Двое росгвардейцев погибли во время учений

Двое сотрудников СОБР Росгвардии погибли во время учений, проходивших под Мурманском на берегу Кольского залива. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Командование и личный состав выразили глубокие соболезнования и пообещали оказать родственникам погибших помощь. Обстоятельства гибели росгвардейцев не уточняются.

Как пишет издание «СеверПост», причиной произошедшего мог стать обрыв троса с вертолета.

В военном следственном управлении Следственного комитета по Северному флоту сообщили, что ведомство проводит проверку по части 3 статьи 293 УК («Халатность»), передает «Интерфакс».

В декабре 2020 года сообщалось, что военнослужащий-срочник из Волгоградской области погиб при первом в жизни прыжке с парашютом. Александр Воропаев был призван в армию в конце ноября, он проходил обучение в 242-м учебном центре подготовки специалистов Воздушно-десантных войск в Омске. Он погиб 25 декабря из-за нераскрывшегося парашюта.