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Гибель росгвардейцев во время учений в Мурманске попала на видео

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Во время учений в Мурманске погибли двое сотрудников СОБР «Росомаха» регионального управления Росгвардии. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что трагедия произошла в ходе десантирования сотрудников ведомства с вертолета Ми-8. В момент спуска произошел обрыв троса, в результате двое сотрудников СОБР «Росомаха» погибли на месте.

На опубликованном видео заметно, что шквальный ветер буквально мешает вертолету находиться ровно в воздухе и сносит аппарат в сторону. Тем не менее сотрудники Росгвардии приняли решение о проведении высадки на палубу корабля.

Ранее сообщалось, что погибшие проходили учения под Мурманском на берегу Кольского залива. Командование и личный состав выразили глубокие соболезнования и пообещали оказать родственникам погибших помощь.

Предыстория: Двое росгвардейцев погибли во время учений
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