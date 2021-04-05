Украинский солдат покончил с собой на боевом посту

На Украине солдат срочной службы покончил с собой на боевом посту. Об этом сообщили в Национальной полиции.

ЧП произошло 2 апреля в Ковельском районе Волынской области. Военнослужащий в тот момент находился в патруле на границе с Белоруссией. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют причины происшествия.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со своими сослуживцами в районе линии разграничения в Донбассе употребил марихуану, после чего погиб. На появившейся в сети видеозаписи инцидента видно, как несколько солдат в состоянии опьянения подначивают своего 20-летнего приятеля приставить автомат к голове и нажать на спусковой крючок. Военнослужащий смеется и подшучивает над товарищами, а затем случайно выстреливает и падает на пол от полученных ран.

По данным на 2018 год, с начала конфликта в Донбассе с собой покончили более тысячи украинских солдат и офицеров.