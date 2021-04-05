Российский полицейский покончил с собой в своем кабинете

В Называевском районе Омской области полицейский умер в своем кабинете. По предварительным данным, он покончил с собой. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает региональное издание «NGS55.RU».

Тело погибшего обнаружили его сотрудники с огнестрельным ранением в голову. По факту произошедшего региональное управление МВД России назначило проверку. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства смерти полицейского.

10 марта сообщалось, что курсант учебного центра Омской академии МВД России покончил с собой на учебных стрельбах. Это произошло, когда курсанты приготовились к упражнениям и прозвучала команда приготовиться к стрельбе. Погибший специально приехал на курсы из Называевского района Омской области, чтобы стать полицейским. В пресс-службе полиции подтвердили данный инцидент. Ведомство также назначило служебную проверку.