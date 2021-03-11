Инкассатор покончил с собой у офиса российского банка

Рядом с отделением банка в подмосковном Чехове обнаружено тело инкассатора, который, по предварительным данным, покончил с собой. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, накануне 45-летний сотрудник инкассаторской службы взял служебный пистолет и вышел во внутренний двор банка. После этого раздались выстрелы. Тело погибшего обнаружили коллеги. В данный момент правоохранительные органы выясняют возможные мотивы самоубийства.

10 марта сообщалось, что курсант учебного центра Омской академии МВД России покончил с собой на учебных стрельбах. Молодой человек совершил самоубийство, когда курсанты приготовились к упражнениям и прозвучала команда приготовиться к стрельбе. Погибший специально приехал на курсы из Называевского района Омской области, чтобы стать полицейским. В пресс-службе полиции подтвердили инцидент с курсантом. В настоящее время в ведомстве проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.