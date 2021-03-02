СК проверит TikTok на предмет призывов к суициду

Следственный комитет России (СК) проверит социальную сеть TikTok на предмет контента с призывами к суициду. Соответствующее распоряжение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин, говорится в сообщении на сайте СК.

В публикации говорится, что в конце февраля в соцсети «стали распространяться ролики и информация, побуждающие детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий». Так, целью доследственной проверки ведомства станет выявление запрещенного контента, пресечение его распространения и установление ответственных лиц.

Как пишет РБК, в пресс-службе соцсети подчеркнули, что удаляют подобный контент, а также блокируют хештеги, под которыми его распространяют. «Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами», — отчитались в компании.

Ранее на призывы к суициду в TikTok Бастрыкину пожаловалась вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. Сообщалось, что о распространении деструктивного контента Яровая узнала «от встревоженных родителей».