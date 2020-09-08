В TikTok стали массово распространять видео с суицидом

Пользователи популярной социальной сети TikTok массово распространяют видео с суицидом мужчины. Как сообщает The Verge, в компании в курсе ситуации и стараются оперативно блокировать ролики и аккаунты, однако его продолжают публиковать.

Отмечается, что первоначально момент с самоубийством был заснят в прямом эфире пользователя Facebook и уже затем стал публиковаться юзерами внутри TikTok. В связи с ситуацией многие блогеры выпустили ролики-предупреждения с призывом к поклонникам не смотреть видео, в котором мужчина с бородой сидит за столом в комнате.

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По словам некоторых авторов TikTok, порой момент суицида скрывают в безобидных на первый взгляд видео. Представитель соцсети подтвердил, что момент стал активно появляться в публикациях с вечера 6 сентября. По словам пресс-службы, соцсеть блокирует аккаунты, публикующие видео, и удаляет посты.

Как сообщает таблоид The Sun, на видео запечатлен американец Ронни МакНатт (Ronnie McNutt). 33-летний житель штата Миссисипи совершил самоубийство 31 августа. Он служил в Ираке и работал на заводе Toyota.

Ранее представители TikTok заявили, что будут удалять видео с флешмобом, в котором употребляют некий препарат от аллергии, способный вызвать галлюцинации. Флешмоб стал набирать популярность в TikTok в конце июля — начале августа.

Многие пользователи TikTok становятся известными после публикаций роликов, на которых совершают странные или опасные для здоровья действия. Так, один пользователь десять дней подряд пил пищевой краситель синего цвета и регулярно публиковал видеоотчеты о ходе «эксперимента».