Курсант российской полиции покончил с собой на учебных стрельбах

Курсант учебного центра Омской академии МВД России покончил с собой на учебных стрельбах. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, молодой человек совершил самоубийство, когда курсанты приготовились к упражнениям и прозвучала команда приготовиться к стрельбе. Погибший специально приехал на курсы из Называевского района Омской области, чтобы стать полицейским.

В пресс-службе полиции уже подтвердили инцидент с курсантом. В настоящее время в ведомстве проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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