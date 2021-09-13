Жительница Новосибирской области нашла краснокнижный голубой гриб

Жительница Новосибирской области Татьяна Шитлина нашла в Караканском бору необычный голубой гриб. Об этом она написала в своем Facebook.

По словам женщины, она не стала срывать гриб, потому что он может быть ядовитым.

«Все, кто подумал, что этот прекрасный гриб — просто поганка больная, были неправы. Это краснокнижный гиднеллум голубой», — написала автор, отметив, что есть его нельзя.

Ранее в Кудряшовском бору Новосибирской области был обнаружен редкий ветвистый гриб. Как рассказали специалисты, речь, предположительно, идет о трутовике зонтичном, однако из-за сильного разрушения тела доподлинно установить его принадлежность к какому-либо из существующих видов не удалось. Употреблять в пищу такой гриб нельзя.