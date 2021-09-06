В Новосибирской области обнаружили редкий ветвистый гриб

Россиянка обнаружила редкий ветвистый гриб в лесах Новосибирской области. О необычной находке сообщает RuNews.24.

Уточняется, что жительница Новосибирска нашла ветвистый гриб в Кудряшовском бору.

«Интересный лес. В одной стороне только начались опята, в другой переростки и, подскажите, что за интересный гриб? Три таких нашли. Как будто много маленьких грибов с шляпками на непонятном наросте», — обратилась женщина к подписчикам группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021» в соцсети «ВКонтакте», приложив снимок.

Миколог и старший научный сотрудник лаборатории низших растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Ирина Горбунова отметила, что необычный гриб напоминает редкий вид — трутовик зонтичный. Однако из-за сильно разрушенного тела гриба доподлинно установить его принадлежность к какому-либо из существующих видов не удалось. Употреблять в пищу такой гриб нельзя.

Внешне находка россиянки также напоминает специалистам гриб-баран, который еще называют грифолой курчавой или майтаке. Отмечается, что упомянутый вид занесен в Красную книгу России.

Ранее стало известно, что в национальном парке «Койгородский» республики Коми ученые в ходе экспедиций нашли редкие виды грибов и водорослей.