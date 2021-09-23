Россиянин нашел в лесу редчайший гриб с шипами

Житель Свердловской области нашел в лесу необычный гриб — молочно-белый, с шипами, похожий на коралл. Опытные грибники в сообществе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте» определили, что на фото редчайший краснокнижный образец — ежовик коралловидный.

Это в беседе с порталом «Е1» подтвердила и младший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Дарья Диярова. «Растет чаще всего на поваленных деревьях, пнях. Вид достаточно редкий», — уточнила она.

В материале также отмечается, что ежовик можно есть, однако только в том случае, если он был сорван в молодом возрасте. Например, на Сицилии ежовики жарят на оливковом масле. Однако в России гриб занесен в Красную книгу, а значит, срывать его нельзя.

Накануне сообщалось, что житель Нижнего Новгорода обнаружил в лесу трехкилограммовый гриб-великан и показал его на видео. На записи можно увидеть, как мужчина поставил свою находку на кухонный стол — гриб с круглой шляпкой и толстой ножкой оказался в два раза больше чайной кружки.