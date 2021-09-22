Нижегородец нашел в лесу гриб-великан и показал его на видео

Житель Нижнего Новгорода обнаружил в лесу трехкилограммовый гриб-великан и показал его на видео. Соответсвующие кадры публикует региональное сообщество во «ВКонтакте».

На записи можно увидеть, как мужчина поставил свою находку на кухонный стол — гриб с круглой шляпкой и толстой ножкой оказался в два раза больше чайной кружки. «Сколько тут? Как минимум килограмма два», — комментирует автор ролика.

Гриб похожих размеров нашли жители деревни Конево в Балахнинском муниципальном округе. Пользователи социальной сети удивились необычной находке.

«Вы за грибами в Чернобыль ходите?», «А говорите, в грибов нет», «Невероятно, что они их не трогают черви», «Есть ощущение, что леса наполнены радиационными отходами», «Их есть не опасно?» — писали они в комментариях.