Россиянин пошел в лес за грибами и встретил верблюда

Житель Нижегородской области пошел в лес за грибами и неожиданно встретил там верблюда. Фотографии южного животного среди берез он отправил в редакцию Telegram-канала «Нижний №1».

«Наш подписчик Александр пошел за грибами в Борский район. В лесу неожиданно ему попался верблюд», — говорится в публикации. На фото не видно каких-либо объектов, которые говорили бы о том, что животное находится в зоопарке или на другой огороженной территории. Кроме того, на верблюде нет седла и уздечки.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга нашел гигантский гриб, выделяющий запах селедки. Мужчина опубликовал фото находки в соцсети, другие пользователи рассказали ему, что он обнаружил редкий гриб молочай. По их словам, в зависимости от возраста он источает разный запах. Селедкой пахнут именно старые грибы.