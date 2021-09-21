Аномальная погода в Самарской области побила 75-летний рекорд

В Самарской области зафиксировали аномально холодную для сентября погоду. Как сообщает «ТВ Самара», местами ночью столбик термометра опускался даже до минус пяти градусов.

Отмечается, что в понедельник, 20 сентября, синоптики зарегистрировали экстремально-низкую температуру сразу на двух территориях — в Новодевичье и в Авангарде. Были покрыты рекорды 1958 и 1944 года соответственно.

Как сообщили в Гидрометцентре России, во второй декаде сентября средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на один градус.

Ранее сообщалось, что со среды, 22 сентября, в России начнутся сезонные перемены погоды. С этой даты будет больше пасмурных дней, а осадки приобретут площадной характер.