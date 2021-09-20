В горах Сочи расцвел краснокнижный цветок

В горах «Роза Хутор» расцвел Безвременник великолепный, который занесен в Красную книгу

В Сочи на территории «Роза Хутор» расцвел цветок, который занесен в Красную книгу Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте курорта.

Речь идет о растении под названием Безвременник великолепный. Сиреневый цветок является представителем семейства Лилейных и похож на крокус. Период его активного цветения в гористой местности наступает в первые осенние месяцы.

Отмечается, что данное растение предпочитает субтропический климат и произрастает в Краснодарском крае, на Северном Кавказе и Закавказье. В 1988 году его включили в Красную книгу СССР.

Известно, что Безвременник часто применяют в фармацевтике. Некоторые свойства растения активно используют для лечения онкологических болезней. На основе цветка готовят микстуры, мази, настои и таблетки. «Самостоятельный сбор Безвременника и приготовление лекарства строго запрещено. Растение ядовито и может поражать кожные покровы и слизистые», — предупреждают на сайте курорта.

Ранее в сентябре стало известно, что в Краснодарском крае возле станицы Пластуновской Динского района распустились лотосы. Краснокнижные цветы усеяли гладь реки Ставок напротив часовни Георгия Победоносца.