Житель Екатеринбурга нашел гриб-гигант с запахом селедки

В Екатеринбурге местный житель нашел гигантский гриб, выделяющий запах селедки. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчина опубликовал фото находки в соцсети, и другие пользователи рассказали ему, что это — редкий гриб молочай. По их словам, в зависимости от возраста, он источает разный запах, и селедкой воняют именно старые грибы.

Они добавили, что молочай можно употреблять в пищу в любом возрасте, молодые грибы при этом можно есть даже сырыми.

Ранее в лесу Новосибирской области нашли краснокнижный гриб — алеврию оранжевую. Она часто встречается в лиственных и хвойных лесах и парках. Гриб съедобен, однако чаще его используют в качестве украшения к блюдам. Также добавляют в сушенном виде в супы.