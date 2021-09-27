В лесах Коми нашли новые виды грибов

В национальном парке «Койгородский» в ходе недавней экспедиции Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН обнаружили несколько новых видов грибов. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.

По словам старшего научного сотрудника института Марины Паламарчук, был собран хороший материал. «Сейчас он находится в обработке. Можно сказать, что на территории парка выявлено порядка 150 видов грибов, из них восемь видов включены в Красную книгу республики. Это новые находки, которые раньше не были отмечены на юге Республики Коми. Были выявлены некоторые виды, заходящие к нам с юга. Например, млечник камфорный, который ранее не был отмечен в республике», — рассказала она.

Специалист отметила, что всего второй раз ученым республики попалась макроцистидия огуречная. Также в национальном парке микологи встретили несколько подосиновиков и подберезовиков, смертельно ядовитый мухомор вонючий, занесенный в Красную книгу, и другие редкие виды.

Собранные коллекции отправлены в фонды гербария Института биологии Коми.