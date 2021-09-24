В России стало больше леса

Организация Рослесинфорг, которая занимается в стране учетом лесных угодий, заявила об увеличении площади зеленых насаждений в 14 регионах, в том числе в Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях. В 2020 году суммарно высадили 5,5 миллиона саженцев, зафиксировала в пресс-служба ведомства 24 сентября.

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Уровень лесистости, по данным организации на 2021 год, также стал больше в республике Чувашия, в Смоленской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Тверской, Мурманской, Курганской и Липецкой областях.

«Площади, покрытые деревьями в перечисленных 14 субъектах составляют от 500 гектаров до 57,9 тысячи гектаров. Результата удалось добиться за счет работ по искусственному (20 процентов вклада) и естественному (80 процентов) лесовосстановлению. Всего более 46,4 процента территории России покрыто зелеными насаждениями. Один из самых лесистых в стране субъектов Иркутская область. Более 82 процентов территории там покрыто деревьями. В Приморском крае "зеленый каркас" занимает 77 процентов территории», — пояснили представители Рослесинфорга.

Меньше всего леса в Калмыкии, Москве, а также на Ставрополье, в Астрахани и Ростовской области. На объем лесных угодий влияют лесные пожары, вредители и расширение рубки деревьев, добавили в организации.

«Лесные ресурсы, достояние и гордость нашей страны, требуют бережного отношения, сохранения и восстановления. Деревья поглощают CO2 из воздуха в процессе роста и сохраняют его внутри себя в виде углерода. Чем больше углерода в деревьях, тем меньше CO2 в воздухе. До 2030 года запланировано повышение лесистости в России на 3 процента», — подчеркнули в Рослесинфорге.

В конце августа 2021 года президент Владимир Путина поручил выделить регионам 24 миллиарда рублей борьбу с лесными пожарами. Ранее глава Рослесхоза Иван Советников пояснил, что большая часть возгораний на природных угодьях в стране возникает по вине сборщиков грибов и ягод. Чиновник добавил, что площадь лесных пожаров в России этим летом превысила восемь миллионов гектаров.