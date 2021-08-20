В Greenpeace назвали способ побороть пожары в России

Абсолютное большинство пожаров в России (более 90 процентов) возникают в результате деятельности людей, поэтому для борьбы с возгораниями у страны есть большие возможности. Их назвал руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. Авторская колонка опубликована в «Ведомостях».

Как отмечает эксперт, весной причинами пожаров являются прежде всего поджоги травы на сельскохозяйственных угодьях, летом — сжигание порубочных остатков на легальных лесозаготовках, непотушенные костры, окурки и другие случаи неосторожного обращения с огнем. «В условиях меняющегося климата очень важно пересматривать опасные хозяйственные практики и подходы к борьбе с пожарами в целом», — подчеркивает Куксин.

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По мнению представителя Greenpeace, не только в России, но и в мире наступает период, когда более верной окажется концепция абсолютной минимизации применения антропогенного огня в лесном и сельском хозяйстве. Нужно сконцентрировать усилия на предотвращении пожаров и подавлении возгораний на самых ранних стадиях.

В России эффективным способом борьбы с пожарами может стать сокращение площади неохраняемых лесов, полагает Куксин. Кроме того, следует максимально исключить огонь из сельского и лесного хозяйства. «Нужно высвободить ресурсы на охрану лесов за счет сокращения бумагооборота в лесном хозяйстве, — указывает эксперт. — Сейчас работники лесной охраны перегружены ведомственными документами настолько, что до 80 процентов их рабочего времени уходит на заполнение различных форм и отчетов».

Одновременно необходимо активное «противопожарное просвещение населения», пишет представитель Greenpeace. Также следует развивать пожарное добровольчество на природных территориях. «С учетом того, что подавляющее большинство пожаров рукотворные, у нас есть реальная возможность существенно улучшить ситуацию», — заключает Куксин.

Ранее в августе в МЧС спрогнозировали рост числа пожаров в Якутии. Кроме того, увеличение площади природных пожаров может произойти в Красноярском крае и Иркутской области. Специалисты сделали такой прогноз на основе анализа складывающихся метеорологических условий и с учетом установившихся классов пожарной опасности в лесах.