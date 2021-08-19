На Камчатке вспыхнули масштабные пожары из-за туристов

На Камчатке, в Елизовском районе, вспыхнули масштабные лесные пожары из-за отдыхающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального агентства лесного хозяйства Дмитрия Щипицына.
«Пожар, к сожалению, рукотворный, он появился после того, как туристы посетили водопад. Площадь возгорания 80 гектаров», — рассказал руководитель ведомства и обратил внимание, что между ближайшим населенным пунктом — поселком Термальный и очагом возгорания находится река и технологический проезд, которые способны остановить пламя.
По словам Щипицына, это единственный действующий сейчас на территории региона лесной пожар.
Отмечается, что угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет, на месте происшествия в настоящее время работают 20 специалистов лесоохраны, также к прибытию готовятся сотрудники МЧС.
Ранее в августе сообщалось, что площадь лесных пожаров в России достигла 17,08 миллиона гектаров. Такая территория пострадала от огня с января по 16 августа 2021 года. Эксперты спрогнозировали, что в следующие несколько месяцев показатель продолжит увеличиваться.