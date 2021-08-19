Алжир обвинил Израиль в поджоге лесов

Власти Алжира заявили, что к лесным пожарам причастны сионисты из Израиля

Власти Алжира обвинили сионистов из Израиля и диверсантов из Марокко в поджогах лесов, которые привели к смертельным лесным пожарам. Об этом сообщает The Times of Israel.

Алжирские власти сообщили, что задержанные подозреваемые причастны к террористическим организациям, которые спонсируют эти иностранные государства. В официальном заявлении говорится, что неназванные движения несут угрозу общественной безопасности и национальному единству.

Также сообщается, что именно диверсанты якобы ответственны за публичную расправу над предполагаемым поджигателем лесов.

13 августа мужчину, которого сочли виновным в этом преступлении, сожгла разгневанная толпа. Следствие предполагает, что за произошедшим стоят провокаторы. Всего в связи с поджогами и линчеванием арестован 61 человек.

Жертвами сильных августовских пожаров в Алжире стали по меньшей мере 90 человек: 33 из них — военные, которые помогали бороться с катаклизмом.