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В Алжире из-за массовых лесных пожаров погибли 65 человек

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Фото: Abdelaziz Boumzar / Reuters
Власти Алжира заявили о гибели 65 человек из-за массовых лесных пожаров на севере страны

Власти Алжира сообщили о гибели 65 человек из-за массовых пожаров, бушующих в лесистых провинциях севера страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Среди погибших — 28 военнослужащих, еще 14 солдат, брошенных на тушение пожаров, получили серьезные ожоги. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видны огромные стены пламени и вздымающиеся облака дыма над деревнями. Эпицентром пожаров стал региона Кабилия, расположенный к востоку от столицы Алжира. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что под угрозой находится крупнейший город региона Тизи-Узу.

Борьбу с возгораниями осложняет экстремально высокая температура. Она достигает 46 градусов по Цельсию. Правительство столкнулось с нехваткой противопожарного оборудования. Из-за продолжающегося стихийного бедствия в стране начались перебои с водоснабжением. Власти объявили трехдневный траур, пострадавшим от пожаров обещают выплатить компенсации.

Алжир наряду с Грецией и Турцией стал еще одной средиземноморской страной, пострадавшей от пожаров, вызванных аномально теплым летом.

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