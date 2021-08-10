Российский самолет Ил-76 прибыл в Афины для помощи в тушении лесных пожаров

Российский самолет Ил-76 прибыл в аэропорт Афин для помощи в тушении лесных пожаров, которые возникли в Греции из-за аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сотрудника российского посольства, вскоре в аэропорту приземлится еще один Ил-76, который Россия также направила для помощи Греции в тушении возгораний.

Ранее сообщалось, что Греция запросила у России второй самолет для тушения пожаров. По словам главы МИД Греции Никоса Дендиаса, в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым обсуждалась борьба с лесными пожарами. Дендиас предложил рассмотреть возможность прислать еще один самолет Бе-200 для оказания помощи.

Пожары в северных пригородах Афин уже уничтожили около 100 домов. Наибольшему ущербу подверглось селение Варибоби, пригород Афин. Там огонь охватил около 1,2 тысячи гектаров земли. Из-за этого полностью сгорели 76 домов, еще 18 повреждены.