В Алжире толпа сожгла предполагаемого поджигателя лесов

В Алжире прокуратура начала проверку по факту видео, на котором толпа людей совершает суд Линча над подозреваемым в поджоге лесов. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на информационное агентство Алжира.

Жертвой самосуда стал 38 летний Джамаль бен Исмаил, уроженец города Ларбаа Нат Иратан, расположенного в провинции Тизи-Узу. Джамаль был задержан полицией по подозрению в поджоге лесов. Узнав об этом, разгневанная толпа ворвалась в полицейский участок, вывела мужчину на улицу, избила его, а затем заживо сожгла. Весь процесс линчевания был заснят на видео, выложенное в соцсети. Также пострадали полицейские, пытавшиеся спасти подозреваемого от участников самосуда.

Правозащитная организация Amnesty International призвала алжирские власти немедленно расследовать данное преступление и «дать четкий сигнал, что насилие не останется безнаказанным». В прокуратуре Алжира заявили о начале расследования — участников линчевания уже разыскивают.

Родные и близкие Джамаля шокированы случившимся. «Больше всего меня удивляет, что они снимали это. <...> Я хочу, чтобы все, кто принимал в этом участие, даже просто равнодушно смотрящие, были наказаны. Он был добрым человеком, любившим музыку», — заявил дядя покойного.

Согласно данным телеканала «Аль-Джазира», полиция Алжира задержала 22 человека, которые подозреваются в поджогах лесов, из них 11 — в провинции Тизи-Узу, сильно пострадавшей от последствий огня.

В результате крупнейших в новейшей истории страны лесных пожаров власти Алжира сообщили о гибели 69 человек, в том числе 28 военных, принимавших участие в борьбе с пламенем. Тушение возгораний осложнялось экстремально высокой температурой, достигавшей 50 градусов по Цельсию, а также нехваткой противопожарного оборудования. Известно, что по просьбе алжирского правительства, Франция предоставила североафриканскому государству два противопожарных самолета.

