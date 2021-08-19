Facebook пообещал восстановить воду ради спасения планеты

Facebook анонсировал новую инициативу по борьбе с изменением климата. Как сообщает CNBC, компания пообещала восстанавливать больше воды, чем она потребляет, к 2030 году. Программа коснется в первую очередь регионов, в которых Facebook использует местные водные ресурсы, но также затронет и районы с проблемным водоснабжением.

«Если вы посмотрите на самые большие проблемы, вызванные изменением климата: лесные пожары, засухи, наводнения — все они окажутся связаны с водой», — рассказала руководитель отдела устойчивого водоснабжения в Facebook Сильвия Ли.

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Ранее в августе климатологи предупредили, что ограничить глобальное потепление до 1,5 или даже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем не удастся, если немедленно не сократить выбросы парниковых газов. При 2 градусах Цельсия экстремальная жара достигнет критических пороговых значений для сельского хозяйства и здравоохранения. Крупные технологические компании, которые потребляют огромное количество энергии и растут гораздо быстрее, чем экономика в целом, стараются показать, что готовы бороться за спасение планеты.

В среду Apple заявила, что поддерживает план Байдена по устранению выбросов парниковых газов на электростанциях к 2035 году. В марте конкурент Facebook, Snap, объявил о намерении полностью перейти на возобновляемую энергию. Джефф Безос из Amazon пообещал, что к 2024 году 80 процентов энергии, потребляемой компанией, будет приходиться на возобновляемые источники. Facebook тоже не отстает от соперников. В этом году компания объявила, что достигла нулевого уровня выбросов и теперь на 100 процентов зависит от возобновляемых источников энергии. К 2030 году корпорация надеется достичь нулевого уровня по всей цепочке поставок.

Тем не менее усилия технологических гигантов в борьбе с климатическими изменениями оказываются недостаточными. Их обещания часто не совпадают с реальными темпами сокращения углеродных выбросов, из-за чего крупнейшие компании США обвинили в приближении глобального потепления.