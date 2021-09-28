В Татарстане восстановили 1000 гектаров леса

Благодаря усилиям, предпринятым в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», в Татарстане сумели восстановить 1000 гектаров леса. Об этом сообщает «Татар Информ» со ссылкой на пресс-службу Минлесхоза республики.

Представители ведомства указали, что в республике проводится целый спектр работ, направленных на естественное возобновление пород. Речь идет о минерализации почв, естественном заращивании и сохранении подроста при валке деревьев. «В этом году такие работы будут выполнены на площади 2,3 тысячи га», — отметили собеседники агентства.

Отмечается, что к реализации регионального проекта в республике приступили в 2019 году. Инициатива помогает достичь баланса выбытия и воспроизводства лесов.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области взяли под охрану степь в долине реки Мечетка, в которой растет краснокнижный тюльпан Геснера. Отмечалось, что памятник природы регионального назначения появился и в других районах Саратовской области. Так, под охрану взяли пять участков тюльпанных степей: Куриловскую, Финайкинскую, Новозизевскую, Максютовскую, а также «Иваново поле» в Федоровском районе.