Участники экологического квеста очистили от мусора берег Амура

В Хабаровске прошел экологический квест «Чистые игры», участники которого должны были очистить от мусора берег реки Амур у парка бывшего завода «Дальдизель». Об этом сообщает газета «Хабаровские Вести».

«В этом году у нас собралось рекордное количество команд — 35. Все участники зарегистрировались на сайте нашего всероссийского проекта, затем прибыли на условленное место для проведения квеста. В соревновательной форме парни и девушки в течении 40 минут раздельно собирали на оговоренной территории мусор: в разные мешки металл, стекло, пластик, несортируемые отходы», — отметила главный специалист по делам молодежи городского молодежного центра Александра Зенкова.

Уточняется, что всего в мероприятии приняли участие около 150 человек. Среди них были волонтеры, ученики хабаровских школ, студенты вузов и ссузов краевой столицы. Участникам начисляли баллы за собранный мусор, а победители из «Чивапчи-чи» и еще 12 команд получили подарочные сертификаты и сувениры от спонсоров проекта.

