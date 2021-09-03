В школах Татарстана объявили конкурс по сбору батареек

В школах Татарстана объявили о начале конкурса по сбору батареек. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает «Татмедиа» в своем Telegram-канале.

Как отмечается, в каждом районе города была выбрана школа, куда участники акции смогут сдать батарейки. «Для подсчета собранного количества отработанных источников тока ответственным в общеобразовательных учреждениях необходимо заполнить соответствующие таблицы и предоставить специалистам в территориальное управление Минэкологии Республики Татарстан», — пояснили в ведомстве.

Принять участие в конкурсе можно до ноября. В декабре региональные операторы и экологи вывезут из школ все собранные батарейки. Итоги конкурса подведут в июне следующего года в рамках акции «Эковесна» — там пройдет церемония награждения победителей.

По данным «Татмедиа», за 2019-2021 годы татарстанские школьники собрали в общей сложности порядка 73 тонн использованных батареек.