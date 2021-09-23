В Приморье увеличилась популяция амурских тигров

В Приморье за два года увеличилось число амурских тигров

В Приморье специалисты национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» отметили увеличение популяции амурских тигров. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в национальном парке «Земля леопарда» за два года появилось 10 новых особей самых крупных представителей семейства кошачьих — на сегодняшний день здесь живет 41 тигр и еще 14 котят. Отмечается, что новые хищники — это молодые животные, которые расселяются на большие расстояния в поиске свободных территорий.

Выявить увеличение популяции в этих местах ученым позволили данные с 450 фотоловушек.

Амурский тигр является одним из крупных и редких видов хищных животных семейства кошачьих, занесен в Красную книгу. По последним данным, в России насчитывается более 600 особей этого вида. Обитает в южной части Дальнего Востока.

Ранее в сентябре сотрудники Хинганского заповедника в Амурской области впервые зафиксировали на фотолавушку самца амурского тигра, который оказался на территории обитания самки Елены. Отмечается, что заповедник может стать полноценной зоной обитания и размножения тигров.