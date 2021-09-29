Для российских школьников запустили маршрут «Золото русской литературы»

По культурно-просветительскому маршруту «Золото русской литературы», запущенному для российских школьников по Орловской и Тульской областям, проехала первая группа детей. Об этом пишет RATA News.

Проект, посвященный русской литературе, представляет собой трехдневный маршрут с экскурсиями по городу Орлу и другими достопримечательностям региона. В рамках программы первая группа детей посетила музей-усадьбу Тургенева, родовое имение семьи Толстых в селе Николо-Вяземское, усыпальницу Фета и мастерскую художника Курнакова.

Также школьники увидели фильм о разведении зубров в визит-центре национального парка «Орловское Полесье», и побывали у Святого источника Казанской иконы Божией матери.

Маршрут «Золото русской литературы» является одной из 14 культурно-просветительских программ для школьников нацпроекта «Культура» 2021 года. Проект охватывает более 20 регионов России. После прохождения тура участникам предлагается поучаствовать в творческом конкурсе в номинациях «Эссе», «Поэзия», «Видеоролик» и «Видеоролик для тик-тока» — победители пригласят на церемонию награждения в Москву в Российский фонд культуры.

Ранее в сентябре сообщалось, что музеи Северной Осетии станут бесплатными для школьников — глава региона Сергей Меняйло дал соответствующее поручение на аппаратном совещании. Так, на детей до 14 лет эта льгота будет распространена автоматически, а подростки постарше смогут воспользоваться ею после оформления «Пушкинской карты».