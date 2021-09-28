Музеи Северной Осетии станут бесплатными для школьников. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства образования и науки.

Там рассказали, что глава региона Сергей Меняйло уже дал соответствующее поручение на аппаратном совещании, которое состоялось 27 сентября. На нем говорилось, что бесплатное посещение должно быть доступно всем учащимся: на детей до 14 лет эта льгота будет распространена автоматически, а подростки постарше смогут воспользоваться ею после оформления «Пушкинской карты».

«Необходимость интегрировать музеи в систему образования назрела давно. Наши школьники должны максимально использовать ресурсы республики для получения качественного образования, тем более что Северная Осетия славится своей культурой», — сказала врио министра образования и науки республики Элла Алибекова.

Уточняется, что в проекте задействуют все музейные площадки региона. Ожидается, что он поможет повысить интерес школьников к музеям.