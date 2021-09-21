Школьники-краеведы пройдут по «Дорогам Калашникова» в Удмуртии

С 22 по 27 сентября школьникам-краеведам проведут экскурсии по Удмуртии

С 22 по 27 сентября школьникам-краеведам из Дубны, Ростова Великого и Белорецка проведут экскурсии по Удмуртии в рамках программы «Дорогами Калашникова». Об этом сообщает информационное агентство «Удмуртия».

Дворец детского творчества Ижевска подготовил для участников насыщенную программу — школьники посетят Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда и совершат два однодневных похода по Нечкинскому национальному парку.

Как уточнили в пресс-службе главы и правительства республики, по итогам путешествия юные краеведы представят собственный проект в области образовательного туризма.

Программа осуществляется при поддержке Федерации студенческого туризма Удмуртии по линии патриотического воспитания национального проекта «Образование».

Ранее в августе 13-летний школьник разработал мобильное приложении для изучения чеченского языка. Программа предусматривает два режима: игра и словарь. Если пользователь желает сыграть, то на экране будут появляться картинки с предметами — их названия нужно ввести в специальное поле.

