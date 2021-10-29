Под Тулой восстановят усадьбу старшей дочери Пушкина

В деревне Федяшево Ясногорского района Тульской области восстановят усадьбу старшей дочери поэта Александра Пушкина — Марии Гартунг. Об этом сообщает «Тульская пресса».

Отмечается, что за последние три года волонтеры провели здесь десятки субботников: силами добровольцев расчистили дом, парк и сад, а также пруд, провели уличное освещение.

В восстановлении здания будет семь этапов: от подготовительных работ и расчистки участка и дома до реставрации. В будущем в усадьбе планируется разместить гостиницу. Здесь также хотят восстановить конюшни, приусадебное экохозяйство и создать музей.

Согласно исторической справке, дом в Федяшево — уникальный архитектурный памятник XVIII-XIX веков. Это усадьба дворцового типа с садом, парком и каскадными прудами. Мария Гартунг владела имением во второй половине XIX века. Немалый вклад в развитие региона внес и ее муж, Леонид Гартунг. Благодаря ему деревня стала одним из региональных центров коневодства.

Последней владелицей усадьбы была Ольга Челищева, дочь писателя и славянофила Алексея Хомякова. В советское время в усадьбе располагался приют, который просуществовал вплоть до 70-х годов прошлого века. С 80-х здание и прилегающие к нему парк и сад находятся в запустении.