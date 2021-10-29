Археологи обнаружили древнее захоронение в Краснодарском крае

Во время раскопок в Краснодарском крае специалисты нашли погребение II века до нашей эры

Во время раскопок в Краснодарском крае специалисты нашли погребение вождя или знатного воина II века до нашей эры. Об этом сообщает издание «Смотрим».

Археологи обнаружили древнее захоронение внутри кургана. Там же удалось найти и другие предметы разных исторических эпох. Рядом с останками вождя лежали кости животных, посуда и оружие, облаченное в золото.

«Здесь найден еще и "горит" — это футляр для лука и стрел. И причем мало того, что "горит", он обложен золотыми пластинами с зооморфным орнаментом», — рассказал научный сотрудник экспедиции Николай Шевченко.

Отмечается, что в регионе специалисты часто обнаруживают находки эпохи бронзы, раннего железного века, позднего Средневековья и начала нового времени. Но в этот раз все времена встретились в одном месте, что является большой редкостью. Самой древней находкой стала телега кочевников, чей возраст варьируется от двух с половиной до четырех с половиной тысяч лет.

Всего в семиметровом кургане археологи нашли более 170 погребений. Все находки будут переданы в музей.