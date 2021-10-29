Украшения из мрамора и костей мамонта нашли в Денисовой пещере

В Денисовой пещере нашли кольца, сделанные из мрамора и костей больше 45 тысяч лет назад

В Денисовой пещере на Алтае археологи раскопали уникальные украшения из мрамора и костей животных, их примерный возраст составил около 45-50 тысяч лет. Об этом стало известно главному научному сотруднику ИАЭТ СО РАН Михаилу Шунькову. Его слова передает ТАСС.

Он рассказал, что в этот раз было сделано «много интересных находок». В частности, специалисты нашли и исследовали подвески из лисьих клыков, костей бизонов. Затем в пещере находилось кольцо, которое древние люди вырезали из бивня мамонта, также сохранились и мраморные изделия.

Уточняется, что подобные вещи археологи и ранее находили в пещере, но сейчас «можно говорить об их серийном производстве». Кроме того, изделия из костей и камня стали «наиболее древней коллекцией в северной Евразии и мировой археологии».

Ранее россиянам перечислили самые известные, живописные и впечатляющие пещеры в стране. Агентство по туризму Russia Travel отметило, что после крымского «пещерного города» Эски-Кермен идет Денисова пещера. Такое название ей было дано, вероятно, в честь аскета Дионисия, жившего в ней в XVIII веке. Такая пещера считается памятником археологии, «сопоставимым по значимости с пирамидами Египта». Кроме того, в 2010-м шведский палеогенетик Сванте Паабо смог выявить там новый подвид людей, исследовав часть найденной фаланги пальца человека.