Уникальную ледяную пещеру впервые посетила россиянка в инвалидной коляске

Передвигающаяся в инвалидной коляске Надежда Щелчкова из Архангельского дома-интерната стала первой россиянкой с инвалидностью, которой удалось посетить уникальную Аскынскую ледяную пещеру в Башкирии. Достопримечательность сделали доступнее для маломобильных туристов. Об этом сообщается на сайте «Башинформ.рф».

«Когда еще предвидится такое увидеть?! Спасибо всем, кто организовал мою поездку. Я не только чуть-чуть своими ножками походила, меня еще и на руках носили. Начало положено!» — поделилась впечатлениями Щелчкова. Забраться в пещеру ей помогали спасатели спецотряда МЧС в рамках проекта «Маршрут для всех».

До 2016 года пещера была бесхозной, но потом ее взяли под защиту в РГО. Сейчас и сама пещера, и территория вокруг нее благоустроены, так есть гостевой дом и башкирская юрта. «Этот уникальный памятник природы федерального значения должны увидеть и те, кто имеет ограничения по здоровью. Тем более недалеко расположены интернаты, где проживают люди с различными формами психических и физических нарушений, — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

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